Alla fine ci sono sono sempre loro due davanti, protagonisti di un duello infinito che in occasione della gare incomincia già il venerdì. Fernandez e Gardner, si marcano a vicenda. Al termine del primo giorno di libere in testa c’è lo spagnolo, veloce fina dal mattino con la pista in parte bagnata. Ma l’australiano con l’asfalto asciutto ha accorciato lo svantaggio e adesso è lì, staccato di due decimi per tenere nel mirino il giovane compagno di squadra deciso a non molare la presa. Il terzo è Sam Lowes, uno che ama la pista texana, criticata da tutti i piloti per via della quantità di buche che mettono in difficoltà a ogni curva.

Bene Arbolino, sorprende Corsi

Tony Arbolino è tra quelli che sembra averne patito di meno, prendendosi un quarto posto che vale tanto in una stagione dove il milanese si è sempre trovata a inseguire. Oggi è il primo degli italiani, con buone possibilità di figurare anche in classifica. Ma non è l’unica sorpresa del primo giorno di prove, perché in settima posizione ritroviamo Simone Corsi, più spesso rassegnato a lottare nelle retrovie. Buche a parte, quella di Austin è tra i circuiti più impegnativi del calendario, fa specie trovare anche il romano nelle parti alte della classifica. Dove ci si aspetterebbe magari di vedere Bezzecchi che invece sta un po' faticando e sabato deve ripartire dal nono posto. Meglio comunque di Fabio Di Giannantonio, al momento quindicesimo e obbligato a risalire almeno di una posizione per rientrare direttamente in Q2. Gli altri italiani sono ancora più indietro: 23esimo Bulega, 26esimo Baldassarri, 27esimo Vietti e ultimo Stefano Manzi, sospeso il venerdì per aver corso senza permesso in SuperSport a Jerez (sforando il numero di giornate a disposizione per i test, con cui vengono conteggiate anche le gare extra mondiale). Assente invece per tutto il weekend Lorenzo Dalla Porta , rimasto in Italia a operarsi la spalla malandata.