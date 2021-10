Paolo Simoncelli sul tema della sicurezza: "Il punto fondamentale è l'educazione, che nasce dalle minimoto, da quando i piloti salgno in sella per la prima volta. Bisogna essere più duri da subito. Un altro aspetto importante è il numero di piloti al via: ridurlo potrebbe aiutare". Infine, la questione di quando si va sul verde: "Troppo comodo un long lap penalty dopo 5 volte". Il GP di Austin è live su Sky. In diretta su Sky anche il round di Portimao di Superbike

