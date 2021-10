Grafica inedita nel 36 della moto e del casco di Joan Mir, ad Austin: si ispira a quella del 34 di Kevin Schwantz, iridato con la Suzuki nel 1993. Il casco del compagno di squadra Alex Rins è invece dedicato a Nicky Hayden: sul retro ecco il suo 69 con un richiamo al football americano. Oggi le prime due libere, la gara domenica alle 21 in diretta su Sky Sport MotoGP e su Sky Sport Uno In pista anche la Superbike, round di Portimao in diretta su Sky

