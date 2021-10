Continua il duello tra Quartararo (leader del Mondiale) e Pecco (2° a -48): da Assen in poi sempre in prima fila insieme. ll ducatista è il migliore in qualifica ad Austin in 2'02.781, il francese è 2° davanti a Marc Marquez. Altre due Ducati in seconda fila: quelle di Martin (4°) e Zarco (6°). La gara domenica live alle 21 su Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno. In diretta su Sky anche il round di Portimao di Superbike

HIGHLIGHTS QUALIFICHE - GUIDA TV MOTOGP - GUIDA TV SBK