Come in un film d'azione! Direttamente da Hollywood, l'attore Orlando Bloom ad Austin si gode un giro in MotoE per una prima fila mai vista: al suo fianco ci sono l'ex pilota Kevin Schwantz (in pista con il numero 46) e John Hopkins, pilota di casa che in carriera ha dato spettacolo con manovre spericolate. Sul circuito texano oggi c'è in gioco la pole: alle 21.10 le qualifiche, domani la gara alle 21 live su Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno

VIDEO. ORLANDO BLOOM IN PISTA - MOTOGP, LE QUALIFICHE DI AUSTIN LIVE