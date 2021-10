Weekend fin qui complicato per Rossi ad Austin: il pilota della Petronas è stato protagonista di una caduta durante le qualifiche, domenica sarà costretto a partire dalla 20^ posizione. Fortunatamente per Valentino nessuna conseguenza dal punto di vista fisico, sarà tuttavia costretto a una gara in rimonta su una pista complessa

Fine settimana da dimenticare fin qui per Valentino Rossi ad Austin. Sulla pista in cui appena due anni fa si era giocato la vittoria con Rins, chiudendo al secondo posto, il 'Dottore' è infatti incappato in una caduta in curva 6 nelle qualifiche. Un errore che lo ha relegato in 20^ posizione nel GP delle Americhe. Già piuttosto lento nella prima giornata, il pilota della Yamaha Petronas aveva chiuso le FP3 con il 15° tempo complessivo, peggiorando la situazione nelle FP4 con il 18° crono. Poi la rincorsa al 'time attack' in Q1 finito con una caduta in curva 6, fortunatamente senza conseguenze per il pesarese, chiamato domenica a una gara in rincorsa.