Gioco di squadra della Ducati nel GP di Austin. Dopo una partenza non perfetta dalla pole, Bagnaia è chiamato a rimontare dalla sesta posizione. Al 13° giro Pecco è 5°, alle spalle di Miller. L'australiano si lascia superare dal compagno di box, aiutandolo nella rincorsa al podio (il torinese chiuderà 3° in Texas). Miller aveva detto più volte in passato che avrebbe supportato Bagnaia nella sfida iridata con Quartararo: è stato di parola

