Dopo aver chiuso la gara di Austin al 3° posto, Bagnaia ha preferito non esultare sul podio. È rimasto immobile, mentre Quartararo e Marquez facevano festa. Pecco ha spiegato la sua scelta: "Mi sembrava giusto e rispettoso per la famiglia di Vinales non festeggiare con lo champagne sul podio. È una tragedia ancora fresca, che affligge tutti, è stato più giusto così". Dean Berta Vinales, cugino di Maverick, è morto sabato 25 settembre sul tracciato di Jerez durante Gara 1 della SuperSport 300

HIGHLIGHTS DELLA MOTOGP