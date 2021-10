Dopo la meravigliosa pole di Bagnaia, scopriamo anche noi come si affronta Austin. Ce lo spiegano Guido Meda e Mauro Sanchini con un loro emozionante giro sul circuito texano. Salite con loro in sella per scoprire i segreti del tracciato. Oggi la gara della MotoGP è alle 21, live su Sky Sport MotoGP (canle 208) e Sky Sport Uno (canale 201)

GP AUSTIN, LA GRIGLIA DI PARTENZA - GUIDA TV: AUSTIN E' LIVE SU SKY!