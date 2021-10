Luca Marini a 'Talent Time' parla della competitività della sua Ducati: "Con un buon setting e con gomme giuste, siamo a 4-5 decimi dalle ufficiali. Il divario tecnico c'è ma non è così evidente. Ducati è una moto veloce ma guidabile per tutti". Bastianini: "La Moto2 è stata una grande palestra per il salto in MotoGP"

Marini: "Ducati è una moto adatta a tutti"

"Non penso sia stata una giornata straordinaria, ma sono molto contento. Straordinario per me è vincere, fare un podio o conquistare una 1^ o 2^ fila in qualifica. Quest'anno ci siamo fatti vedere più volte, sappiamo che la nostra situazione tecnica è leggermente inferiore agli altri, ma nemmeno troppo. Dove mi sono trovato bene, ho constatato che non abbiamo molto gap dalle altre moto. Ad esempio con un buon setting e con le gomme giuste, siamo a 4-5 decimi dalle Ducati ufficiali. Amo i test, oggi la MotoGP ha molta fretta e diventa difficile perdere un turno per fare delle prove. Ogni venerdì per noi la pista è nuova, non è semplice perchè è diverso rispetto alla Moto2. Mentre nei test ci concentriamo sui dettagli, posso sentirmi comodo. La Ducati è una moto veloce e guidabile per tutti i piloti in pista, appena trovi la situazione ideale, la moto fa paura"