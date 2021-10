Austin, c'è Bagnaia in pole: la gara LIVE alle 21

Bagnaia è il primo pilota a conquistare una pole ad Austin a eccezione di Marc Marquez. Non solo: Pecco è il primo italiano con 4 pole in una stagione dal 2009, quando Rossi ne registrò 7. Le premesse per una grande domenica ci sono tutte, da non perdere la gara della MotoGP LIVE alle 21 su Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno (preceduta dalla Moto3 alle 18 e dalla Moto2 alle 19:20)

Per raccontare lo straordinario sabato di Pecco Bagnaia ad Austin basterebbe citare alcuni numeri. Le statistiche a volte rischiano di sembrare fredde, asettiche, senza anima. Ma questa volta, più di tante altre, racconto il percorso di crescita di un giovane pilota italiano che sta vivendo il momento fin qui migliore della sua carriera, sbocciato grazie al rosso Ducati. Partiamo da quella più emblematica: Bagnaia è l’unico pilota, ad eccezione di "capitan America" Marc Marquez, ad aver conquistato una pole ad Austin, una pista storicamente favorevole allo spagnolo della Honda. Quasi come se Pecco avesse interrotto l’era del 93, ancora alle prese con il recupero dal grave infortunio all’omero del braccio destro. Poi c’è il dato sulle pole: Bagnaia conquista ad Austin la terza pole consecutiva. Arrivando da due vittorie di fila, Aragon e Misano, i tifosi adesso sognano di completare questa meravigliosa tripletta. Quartararo resta a guardare: sembra abbastanza tranquillo per via del suo vantaggio in classifica di 48 punti, ma la Ducati adesso ha trovato il giusto feeling quasi su tutte le piste. Infine il dato che fa sognare i tifosi italiani: Pecco è il primo italiano con 4 pole in una stagione dal 2009, quando Rossi ne registrò 7. Non solo. Del 2009 era anche l'ultimo anno in cui un italiano, sempre Valentino, aveva conquistato 3 pole consecutive: all'epoca ci riuscì al Sachsenring, a Donington e a Brno. Statistiche e numeri che sono la premessa perfetta a una domenica che promette emozioni. Da non perdere quindi la gara della MotoGP ad Austin, live alle 21 su Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno, preceduta dalla Moto3 alle 18 e dalla Moto2 alle 19:20.