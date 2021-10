E' successo a Portimao, al termine di Gara-2: il nordirlandese vince e fa il suo burnout sul punto della pista dove Toprak aveva usato uno spazzolone il giorno prima, sia per dimostrare di aver "spazzato via la concorrenza" sia in segno di protesta con riferimento alla penalità (track limits) che gli ha tolto la vittoria in SP Race a Magny-Cours. Il duello tra i due continua...

LO SPECIALE SUPERBIKE