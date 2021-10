Odendaal torna alla vittoria precedendo Cluzel al photofinish, Caricasulo ritrova il podio dopo due anni. Huertas celebra il titolo con il successo, Booth-Amos secondo in gara e in classifica AUSTIN, LA GARA DELLA MOTOGP LIVE Condividi:

Steven Odendaal agguanta il successo in Gara 2 di Supersport a Portimao, il quinto in stagione. Il sudafricano di Evan Bros la spunta in una gara di gruppo, più lenta rispetto al sabato a causa della pioggia che ha compromesso la gommatura della pista. Odendaal precede Jules Cluzel al photofinish, per soli undici millesimi. Molto bene Federico Caricasulo, terzo con la Yamaha di Motoxracing e a podio per la prima volta da Portimao 2019.

L’italiano tiene dietro Manuel Gonzalez, mentre più distanti giungono Dominique Aegerter e il debuttante Yari Montella. Settima piazza per Randy Krummenacher, con la top-10 completata da Philipp Oettl, Peter Sebestyen e Can Oncu. Kevin Manfredi si aggiudica il titolo Challenge europeo chiudendo undicesimo in gara, a punti anche Raffaele De Rosa (14°) dopo essere scivolato mentre era nel gruppo di testa. Caduto Niki Tuuli.