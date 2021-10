Leader del Mondiale con 52 punti di vantaggio su Bagnaia a tre gare dal termine, Quartararo esulta dopo il risultato di Austin: "Il miglior 2° posto della mia carriera, mi sto avvicinando al mio sogno. Vincere il titolo a Misano il 24 ottobre sarebbe fantastico. Sento di avere il controllo della moto e di me stesso". Poi lascia un messaggio ai tecnici Yamaha: "Mancano tante cose soprattutto per il motore, vediamo cosa succederà..." QUARTARARO SGASA DOPO IL TRAGUARDO - HIGHLIGHTS GP AUSTIN - CLASSIFICA Condividi:

Quartararo esulta dopo il podio conquistato ad Austin: alle spalle di Marc Marquez ma (soprattutto) davanti al suo primo inseguitore, Bagnaia: "Questo è il miglior secondo posto che abbia mai ottenuto in vita mia, è anche meglio di una vittoria perché mi sto avvicinando al mio sogno. Mancano solo tre gare e ho un vantaggio di oltre 50 punti su Pecco, questo è fantastico. Sarebbe bellissimo vincere il titolo a Misano, ma se anche non dovesse succedere quel weekend avremo altre occasioni. Ora stiamo iniziando a pensare in modo diverso, perché la fine del Campionato si avvicina".

"Sento di avere il controllo sulla moto e su me stesso" "Ho provato di tutto per rimanere con Marquez, perchè alla fine dietro avevo un bel gruppo. Ho fatto il massimo, penso che il nostro sia stato un bel lavoro e sono veramente contento perchè ero al limite, in particolare nei primi dieci giri. Sento di avere il controllo sulla moto e su me stesso. Da sei giorni non dormo a causa del jet lag, avevo mal di testa e mal di pancia, ma quando è arrivato il secondo posto tutto è andato via".

"Yamaha deve migliorare tanto, altrimenti..." "Il punto forte della Yamaha è la staccata, in questo facciamo la differenza. Di punti deboli ne abbiamo tanti, così è difficile, dobbiamo fare uno step veramente grande per il futuro. Per ora siamo messi molto bene, ma mancano tante cose soprattutto sul fronte del motore, vedremo cosa succederà".