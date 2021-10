Bezzecchi, Schwantz, MXoN: tre speciali su Sky Sport MotoGP

Sky Sport MotoGP vi regala tre speciali da non perdere. "Racing life – Bezzecchi", per scoprire da dove nasce la passione per le moto del pilota dello Sky Racing Team VR46. "Schwantz, io e la MotoGP", una lunga intervista in cui il campione texano analizza tanti temi, dalla stagione di MotoGP in corso al ritiro di Valentino Rossi a fine 2021. "MXoN, il trionfo italiano", il docufilm per rivivere le grandi emozioni del Motocross delle Nazioni 2021 conquistato dall'Italia

MOTOGP, IL CALENDARIO PROVVISORIO DEL 2022