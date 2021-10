Il Round di Argentina, penultima tappa della stagione, si apre nel segno di Redding, che firma la Superpole in 1:37.617 davanti al leader della classifica (al primo match point per il titolo) e Bassani. Quinto Rea, secondo in classifica a 24 punti di distanza da Razgatlioglu. La battaglia per il Mondiale è live su Sky Sport MotoGP (canale 208)

LO SPECIALE SUPERBIKE