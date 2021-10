Martedì 19 ottobre alle 20 va in onda su Sky Sport MotoGP il primo passaggio di "On The Road Again" con Luca Cordero di Montezemolo: Guido Meda, insieme al manager che ha fatto la storia della Ferrari, percorre la mitica strada che porta da Bologna al passo della Futa. Da qui passava la Millemiglia, i due ne approfittano per ricordare i successi dell’uomo che un tempo era simbolo della casa di Maranello. Vi proponiamo una piccola anticipazione con questo estratto

