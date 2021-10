Energica abbandonerà la MotoE al termine del Mondiale 2022

Dorna Sports ed Energica Motor Company hanno annunciato che la loro collaborazione si concluderà al termine della stagione 2022. Da questo binomio è nato nel 2019 il primo Mondiale per moto elettriche, con l'azienda italiana come unico fornitore del campionato. Nel 2023 inizierà quindi una nuova fase per questa classe, dopo anni di grande sviluppo tecnologico e prestazionale, che hanno reso le gare di MotoE sempre più spettacolari grazie all’utilizzo della Energica Ego Corsa

