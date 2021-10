Paolo Tessari è stato uno dei primi avversari di Rossi, gli ha fatto da "chioccia" dal 1994 al 2002, coccolandolo come un fratello minore: "Una volta ho portato i miei due figli nel motorhome di Valentino, gli hanno messo tutto sotto sopra. Lui è gelosissimo delle sue cose e mi ha detto: 'Tex mi raccomando, tu portali sempre, così mi ricorderò di spostare sempre più in là il giorno in cui diventerò genitore'. Era concentrato su altro, ora quel momento è arrivato, gli auguro tanta gioia"

