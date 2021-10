I genitori di Rossi: "Ha dato tutto per le moto"

Giovedì 21 ottobre è lo #SkyRossiDay. Una programmazione speciale dalle 15 alle 19:30 per celebrare l’ulimo GP in Italia del Dottore. Tra le tante interviste, ci sono anche il papà e la mamma del pilota Petronas. Graziano Rossi: "Valentino ha dato tutto quello che aveva al suo sport, e da questo sport ha preso tantissimo". Stefania Palma: "Valentino trasmette fiducia, i tifosi sanno che possono fidarsi di lui, per questo ha fatto appassionare tante persone al motociclismo"

