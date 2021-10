Giornata speciale per Khaby Lame a Misano. La star globale su TikTok, ospite del paddock in occasione del GP Emilia Romagna, ha avuto l’opportunità di entrare nella cabina di commento con Guido Meda e Mauro Sanchini. Non solo. Ha anche incontrato tanti piloti, come Valentino Rossi, Pecco Bagnaia e il leader del campionato Fabio Quartararo

VIDEO: KHABY CON ROSSI - KHABY CON QUARTARARO - KHABY CON MEDA