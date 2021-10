A Misano Bagnaia si arrende a Quartararo: "Avevo un'occasione per mantenere aperto il Mondiale e ci ho provato. Ho spinto, ho rischiato, era necessario, in questi casi l'errore ci sta. Fabio ha meritato il titolo, io ho maturato esperienza ponendo le basi per vincere l'anno prossimo. Siamo consapevoli della nostra forza". Sul saluto di Rossi a Misano: "Grande emozione, è l'idolo della folla da sempre"

L'inseguimento di Francesco Bagnaia a Fabio Quartararo finisce nel GP del Made in Italy e dell'Emiia Romagna, quando a 5 giri dal termine il ducatista finisce a terra. Il francese chiude quarto e si laurea campione del mondo: " Dovevo rischiare, spingere . Purtroppo con la media non mi trovo bene, ma la soft non avrebbe retto tutta la gara ed ero convinto che la dura sarei stato più veloce. Ci abbiamo provato, è andata così . Il passo è stato incredibile, alla fine è calato il sole e mi son steso…", le prime parole di Pecco.

"Il 2021 non era l'anno del titolo"

Dalla pole alla caduta, sfuma il sogno di Bagnaia

"La caduta non è stato un vero errore, con la dura può succedere. In ogni caso dobbiamo essere contenti: non era l'anno in cui dovevo vincere il Mondiale. L'anno scorso Quartararo ha perso il titolo, era in vantaggio ma nelle ultime gare non ha più fatto risultati. E' arrivato a questa stagione con più esperienza, quella che ho maturato io in questi mesi. Sono partito dopo un 2020 in cui ero stato molto in difficoltà, siamo riusciti a crescere e a imparare tantissimo. Nelle ultime 4 gare eravamo tra i più forti, questo è l'aspetto positivo".