Con la caduta di Bagnaia a Misano, Quartararo è diventato il primo francese nella storia a vincere il titolo in top class: "Quando ho capito che Pecco era caduto, ho pensato che non avrei voluto vincere così. Lo voglio ringraziare per essere venuto a farmi i complimenti in pit-lane a fine gara, è stato molto sportivo. Se ho fatto un anno così è anche grazie a Bagnaia che mi ha fatto spingere tanto". Poi uno sguardo generale alla stagione: "I momenti difficili mi hanno reso più forte"

FOTO. LA STAGIONE DI QUARTARARO