Non è un giorno come gli altri per Valentino Rossi, che oggi prenderà parte all'ultimo Gran Premio della carriera in Italia. Il pesarese riceverà a Misano il consueto abbraccio della 'marea gialla', il popolo che lo ha accompagnato per tutta la carriera e in ogni angolo del mondo. Il GP Emilia Romagna è in diretta alle 14 su Sky Sport MotoGP (canale 208)

L'ULTIMA DI ROSSI A MISANO: LO SPECIALE