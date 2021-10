In diretta la prima gara della domenica a Misano con la Moto3. Prima del via omaggio a Fausto Gresini, morto a 60 anni lo scorso febbraio a causa del Covid. Alle 12:20 con la Moto2. Gran finale alle 14 con la gara della MotoGP, caratterizzata dal duello tra Bagnaia e Quartararo per il titolo. Tutto in diretta su Sky Sport MotoGP (canale 208)

LA GRIGLIA DI PARTENZA DELLA MOTOGP