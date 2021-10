Grande gioia per il pilota romano della Leopard che con la vittoria di Misano si avvicina in classifica ad Acosta per la corsa al Mondiale. "Domenica fantastica in un weekend complicato per le condizioni della pista - racconta Foggia - vincere in Italia è ancora più bello". E sul podio esulta "alla Khabi"

