Classe '99, il pilota della Yamaha al terzo anno in MotoGP (il primo in un team ufficiale, dopo due anni in Petronas), conquista il Mondiale 2021. Nel 2013, a 14 anni, è diventato il più giovane pilota a vincere il campionato spagnolo di velocità, in Moto3 e Moto2 invece non ha brillato (solo una vittoria in 4 anni) finché in MotoGP è diventato il primo francese a vincere il titolo in top class. Rivediamo tutte le tappe della sua corsa verso il titolo: dal Qatar alla festa finale di Misano