Sono tante le curiosità statistiche legate a Quartararo, dopo la conquista del suo primo Mondiale in MotoGP a Misano: dopo 9 anni un pilota spagnolo non vince il titolo in top-class, è il più giovane campione per la Yamaha (battuto Jorge Lorenzo), ma soprattutto è il primo francese a vincere un Mondiale nella classe regina

Non è stato facile il percorso di Fabio Quartararo verso il titolo mondiale. Da rookie, nel 2019, stupì tutti per la velocità in qualifica: mise a segno 6 pole e 7 podi, ma nessuna vittoria. L’ostacolo fu Marc Marquez, che quasi invariabilmente lo teneva a tiro per poi infilarlo e andare a vincere. Nel 2020, con Marquez fuori gioco per infortunio e due vittorie nelle prime due gare di campionato, il Mondiale sembrava una formalità, con la cabala che aiutava: nel 2020 il successo del numero 20 sembrava segnato nel destino. E invece no. Quartararo fece lo stesso percorso di Vinales nel 2017: vittoria nelle prime due gare, un altro successo, ma poco altro, tanto che chiuse il campionato con un modestissimo 8° posto, dichiarando, all’ultima gara, di soffrire tremendamente di sindrome compartimentale. Quest’anno, risolto il suddetto problema fisico, Quartararo ha portato il primo titolo alla Francia.