Si sono sportellati per tutto il 2021 fino a un incredibile finale a Vallelunga, con Elia Bartolini campione italiano dopo un weekend dominato e concluso con un contatto al limite che ha fatto esplodere l'airbag di Matteo Bertelle, impedendogli di restare in corsa per il titolo italiano Moto3 fino all'ultimo giro. Hanno condiviso il box con il Bardahl VR46 Riders Academy da wild card nel primo dei due weekend di Misano.

E adesso saranno ancora compagni, nel team Avintia. Matteo Bertelle ed Elia Bartolini saranno i nostri rookies italiani del motomondiale nel 2022.