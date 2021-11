Prima l'annuncio della Honda, poi le parole sui social di Marc Marquez: "Sono caduto sabato mentre mi allenavo in motocross, procurandomi una leggera commozione cerebrale. Vedendo che non stavo ancora bene oggi mi sono sottoposto a un ulteriore esame, per precauzione non gareggerò questo weekend a Portimao"

