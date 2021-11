Tra i protagonisti della gara del 24 ottobre di Misano, la sua ultima in Italia, dove ha chiuso con una grande rimonta al decimo posto dopo essere partito in fondo alla griglia, Rossi cerca conferme positive nel GP dell'Algarve. "Si tratta di un circuito difficile, con caratteristiche particolari che altre piste non hanno. Nella prima gara che abbiamo affontato a Portimao non era andata così male per noi, avevo trovato un buon feeling, ero riuscito a infilarmi nella top ten anche se poi purtroppo sono caduto". "Speriamo di essere competitvi e di fare una buona gara avvicinandoci ai migliori e ripetere un grande risultato, come abbiamo fatto a Misano", aggiunge Valentino.