Dopo aver conquistato il titolo, Fabio Quartararo vuole chiudere in bellezza: il Diablo ha nel mirino i 300 punti, traguardo che può raggiungere confermandosi protagonista questo weekend a Portimao e il prossimo a Valencia. Il campione del mondo francese della Yamaha ora ha 267 punti, alle sue spalle si è accesa la lotta per il titolo (virtuale) di vice campione del mondo: in lizza, racchiusi in appena 50 punti, ci sono Bagnaia, Mir e Zarco. Attenzione a Rossi: autore di una grande rimonta dal 23° al 10° posto nell'ultimo Gran Premio di Misano, Valentino punta a confermarsi in top ten. Assente Marc Marquez: il pilota spagnolo, come comunicato martedì da Honda, è caduto sabato scorso nel corso di un allenamento in motocross, procurandosi una leggera commozione cerebrale. Per precauzione, dopo un esame medico, è stato deciso di saltare la gara in Portogallo, lo dovremmo rivedere a Valencia.