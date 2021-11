Aggiornamenti dal team manager Honda su Marc Marquez, assente questo weekend a Portimao: "Non ha avuto problemi al braccio o in altre parti del corpo, dopo la caduta in allenamento. È stato visitato a Barcellona, lunedi avrá un ulteriore controllo per capire se poter rientrare a Valencia". Al suo posto Bradl: "Non abbiamo materiale nuovo da provare, Stefan potrà concentrarsi sulla corsa". La gara domenica live su Sky

Marquez assente nel GP dell'Algarve, dopo l'infortunio che si è procurato in allenamento: il team manager Honda, Alberto Puig, intervistato da Sandro Donato Grosso ha fatto il punto sulle condizioni di Marc. "Ha sbattuto la testa mentre faceva enduro sulle montagne vicino a Cervera. È stato un piccolo colpo, ma una volta tornato a casa continuava a giragli la testa come se fosse in uno stato confusionale. Non ha avuto problemi al braccio o in altre parti del corpo. È stato visitato a Barcellona, lunedi avrá un ulteriore controllo per capire se poter rientrare a Valencia". Al posto di Marquez questo weekend ci sarà Stefan Bradl: "Decisione obbligata, è l'unico pilota che abbiamo. Non abbiamo materiale nuovo da provare, Stefan potrà concentrarsi sulla corsa".