Bastianini: "Voglio diventare il rookie dell'anno"

Tra i titoli ancora da assegnare in questo Mondiale 2021, c’è anche quello di rookie dell’anno. Sono due i debuttanti in corsa: Bastianini e Martin. Con il terzo posto conquistato nel GP Emilia Romagna, Enea ha superato Jorge in classifica: in questo momento il pilota Ducati Esponsorama ha 87 punti, mentre il pilota Ducati Pramac ha 82 punti. "Nell'ultima gara a Misano sono riuscito a salire ancora sul podio, sono contento, adesso sono davanti a Martin per il titolo di rookie dell'anno, sarà un rivale molto tosto – spiega Bastianini nella conferenza del GP Algarve –. A Misano abbiamo fatto un ottimo lavoro in gara, ma non in qualifica, dove devo migliorare. Quest'anno ho imparato molto sulla MotoGP. Sono moto velocissime, piene di elettronica, difficili da guidare. Ho lavorato tanto su questi aspetti nel corso della stagione, adesso sono più veloce, ho capito meglio come gestire il setup della moto, riesco a guidare in modo più morbido. Questa settimana corriamo a Portimao, è un circuito strano, uno dei miei preferiti. Non è facile essere veloci qui, dobbiamo restare concentrati per essere davanti già a partire dal sabato".