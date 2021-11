Ospite speciale in casa Ducati. Nel box di Portimao si è presentato Casey Stoner, primo e fin qui unico pilota in grado di vincere un Mondiale piloti in MotoGP con la Ducati. L’australiano ha salutato tutto il team di Borgo Panigale. In particolare si è fermato a chiacchierare con Cristian Gabarrini, l’ingegnere che è stato al fianco di Stoner nello storico titolo del 2007 in Ducati, oggi capo tecnico di Pecco Bagnaia. Infine, ecco la foto apparsa sui social Ducati al fianco dei due attuali piloti: da una parte il connazionale Jack Miller, dall’altra parte Pecco Bagnaia, che nel 2022 proverà a raccogliere il testimone di Casey come nuovo campione del mondo MotoGP. "Guarda chi si rivede nel paddock! Grazie per la visita leggenda, è stato bello incontrarti per una breve chiacchierata", si legge sull’account Instagram della Ducati. Poco prima dell’incontro al box, Bagnaia aveva anticipato in conferenza che avrebbe incontrato Stoner per la prima volta e che gli avrebbe rivolto tante domande, fra cui alcune su Valentino Rossi. Chissà cosa si sono detti....