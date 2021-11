Tre vittorie nelle ultime quattro gare : in Moto3 Foggia si è reso protagonista di una grande rimonta da metà stagione in avanti. E ora arriva il bello: il leader della classifica, Acosta, ha solo 21 punti di vantaggio su di lui. Ce ne sono ancora 50 punti da assegnare, l'aggancio alla vetta è difficile ma non impossibile. Foggia ha iniziato la settimana del penultimo GP della stagione, a Portimao, con il secondo posto al termine delle prime due prove libere , quarto Acosta.

"Passi avanti, ora conosco bene la moto"

Foggia ha raccontato le sue sensazioni dopo i due turni di prove libere: "Sono tranquillo, non ho nulla da perdere. Non mi aspettavo di andare così male a inizio anno, ma poi piano abbiamo messo insieme tutti i tasselli e abbiamo fatto un bello step in avanti con la moto. Ora mi sento abbastanza bene, la conosco, so come va in qualsiasi condizione, di asciutto o di bagnato. Darò il 100% in ogni sessione, sarà importante partire bene, servono un'ottima qualifica e un'ottima gara. Ce la metterò tutta".