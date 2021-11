Il sogno di vincere il Mondiale piloti è 'svanito' a Misano, ma Pecco Bagnaia è già tornato fortissimo a Portimao, secondo nelle prove libere del venerdì, concentrato sull'altro bersaglio grosso della stagione: il titolo costruttori. "È stata una giornata divertente - ha raccontato a Sky - una 'guerra di tempi' con Quartararo, siamo stati primi o secondi praticamente per tutte le prove. Non dobbiamo toccare niente sulla moto, tutto sta funzionando bene. Quest'anno ho trovato grande serenità e ho imparato tanto, anche dagli errori. Tutto il lavoro fatto sta dando i frutti, siamo sempre molto veloci, molto competitivi, e abbiamo messo delle buoni basi per la prossima stagione". Dopo il Portogallo, la MotoGP volerà a Valencia per l'ultima gara. "Non sono mai andato forte in quel circuito - ammette - ma stavolta spero in un'inversione di tendenza... perché dobbiamo provare a vincere il Mondiale costruttori e sarà fondamentale andare forte anche lì. Un passo alla volta".