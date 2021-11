In occasione delle prove libere del GP Algarve, la Dorna ha introdotto un’interessante novità. All’altezza della spalla di Alex Rins ha montato una “shoulder cam”, una telecamera che permette di apprezzare la visuale del pilota in soggettiva. Il risultato ricorda molto la visuale in prima persona tipica dei videogiochi. Un bell’esperimento, che consente di “ammirare” il lavoro che un pilota MotoGP svolge in sella

