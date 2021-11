Sfida continua. Tra Gardner e Fernandez. Nessuno dei due molla un centimetro. E domenica partiranno ancora una volta uno di fianco all’altro. La qualifica ha confermato il duello per il titolo al centro dell’attenzione. Fernandez in pole (la settima quest’'anno) con tanto di record. Gardner secondo dopo un pessimo venerdì, con l’obiettivo di difendere, e possibilmente incrementare, i 18 punti di vantaggio in classifica. Gliene servono altri sette per mettersi in tasca il titolo in anticipo, ma lo stato di forma del suo compagno di squadra, nonché diretto contendente, non lascia molto spazio alla speranza. Gli avversari possono fare da spettatori, o forse da ago della bilancia. È quello che in cuor suo si augura Fabio Di Giannantonio, terzo a chiudere la prima fila con la speranza di sparigliare i piani dei due contendenti. In fondo ciascuno pensa per sé...