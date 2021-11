Non è ancora il momento della verità ma per Foggia la seconda fila è già una piccola vittoria. Partire davanti non significa molto in una categoria dove sia lui che Acosta hanno vinto scattando dalle retrovie. Ma lo spagnolo scatterà ancora una volta indietro, col quattordicesimo tempo. Dennis ha provato a trovare uno spazio libero, per evitare il traffico e il gioco delle scie. Inutile, il duello è affar loro e gli altri si sono accomodati alle sue spalle quando è rientrato in pista per l’ultimo assalto alla pole. Mail romano s’è scrollato di dosso gli avversari e ha fatto il suo miglior tempo da solo. Anche questo conta, anche questo fa morale, perché dimostra che Dennis è in forma e determinato. Acosta brilla di rado in qualifica, ma lo spagnolo non ha trovato nemmeno l’aiuto del compagno di squadra: Masia gli partirà davanti col quinto tempo, giusto alle spalle di Dennis.

Garcia in pole, 8° Antonelli



Nella guerra dei nervi il romano per ora ha avuto la meglio, ma in gara può cambiare ancora tutto. Mai dimenticare gli avversari. Ognuno per sé, questa è la regola. Si può solo sperare nel fair play in gara. Dove, tra quelli da tenere d’occhio per il podio, ritorna quel Sergio Garcia, rimasto a casa nel gp di Misano dopo il brutto colpo al rene rimediato negli Usa. Rientro col botto per lo spagnolo che si è preso la sua prima pole position (settantesima per la Spagna). Si è visto anche un McPhee ben motivato (soprattutto a trovare le scie migliori) che partirà in prima fila col secondo tempo di fianco ad Adrian Fernandez, terzo. Darryn Binder futuro pilota di Motogp partirà settimo di fianco ad Antonelli (ottavo tempo per lui che sembrava in ritardo al mattino). Migno, scivolato in Q1, partirà sedicesimo, alle spalle di Alberto Surra che ha messo Acosta nel sandwich composto da lui e Fenati, quattordicesimo. Acosta dietro, Foggia davanti: un confronto imperdibile.