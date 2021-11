GP Algarve, il punto sulle gomme: novità in pista

Portimao è ancora una mezza novità per la MotoGP, ma dal suo debutto in calendario ci si è corso per ben 3 volte nel giro di soli 12 mesi. L'anno scorso il motomondiale ha gareggiato qui a fine novembre, con temperature che sono sostanzialmente le stesse di quelle attese nel prossimo fine settimana. Un paio di gradi in meno nell'aria non dovrebbero avere effetti particolari sul rendimento delle gomme, anche se Michelin cambierà sensibilmente la propria fornitura.

Tre sono le opzioni posteriori, tutte con spalla destra più dura tranne la media che è simmetrica in luogo della vecchia asimmetrica. All’anteriore invece non c'è più l’opzione hard asimmetrica, sostituita da uno pneumatico dal compound uniforme.