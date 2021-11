Alle 14:30 i piloti della MotoGP tornano in pista per la quarta e ultima sessione di prove libere. Alle 15:10 sono in programma le qualifiche del GP Algarve, tutto in diretta su Sky Sport MotoGP (canale 208). Gli orari delle gare di domenica: Moto3 alle 12:20, MotoGP alle 14, Moto2 alle 15:30

GP ALGARVE, LA GUIDA TV