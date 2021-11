Simpatico siparietto tra i due giovani piloti, in lotta per il titolo di 'rookie' del 2021. Martin scatterà 4° a Portimao, più indietro (13°) Bastianini, che ha scherzato con lo spagnolo: "Vai pianino, tranquillo... fai il primo giro con calma, mi aspetti e poi battagliamo". La replica di Jorge: "Spero di scappare subito...". La gara scatterà alle 14, in diretta su Sky Sport MotoGP (canale 208)

Diversi ancora i titoli da assegnare in questo Mondiale 2021, tra cui quello ambitissimo di "Rookie dell’anno". Sono due i debuttanti in corsa: Enea Bastianini e Jorge Martin. Con il terzo posto conquistato nel GP Emilia Romagna, l'italiano ha superato lo spagnolo in classifica: in questo momento il pilota della Ducati Esponsorama ha 87 punti, mentre il pilota della Ducati Pramac insegue a 82. I due giovani piloti - rispettivamente 13° e 4° in griglia a Portimao - sono stati protagonisti di un simpatico siparietto su Sky Sport MotoGP, che domenica trasmetterà in diretta la gara alle 14.

Enea, cosa ti colpisce di Martin e qual è invece il tuo punto forte?

"Jorge riesce sempre a trovare il giro giusto in qualifica, cosa che a me ancora non riesce benissimo. Ma sono costante sul giro in gara".

Cosa gli diresti se potesse ascoltarti? (in realtà Martin è in collegamento, ndr).

"Di andare pianino, tranquillo... fai il primo giro con calma, mi aspetti e poi battagliamo".

Jorge, non sarebbe male essere il rookie dell'anno, no?

"Non è una cosa che mi toglie il sonno, ma sarebbe bello perché non ho mai vinto questo rinoscimento".

E invece tu, cosa pensi di Enea?

"È uno che non si arrende mai e in gara è velocissimo. Spero di scappare domenica... così, se dovessi mollare, avrò ancora un po' di margine per arrivargli davanti...".