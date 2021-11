GP Algarve, la gara della Moto3 LIVE

Penultimo appuntamento per il Motomondiale con il GP dell'Algarve a Portimao (Portogallo), dove si era già corso il 18 aprile. In Moto2 duello infinito tra Gardner e Fernandez, che insegue staccato di 18 punti. In Moto3 Foggia, autore di una grande rimonta da metà stagione in avanti, è a 21 punti dal leader Acosta. La gara di Moto3 scatta alle 12.20, quella di Moto2 alle 15.30, in mezzo la gara della MotoGP alle 14. Tutto da seguire in diretta su Sky Sport e sul nostro liveblog