Finale amarissimo a Portimao per Foggia, centrato in pieno all'ultimo giro da Binder, poi squalificato. Al termine della gara di Moto3 - vinta da Acosta, nuovo campione del mondo - il pilota sudafricano è andato nel box Leopard per scusarsi con il romano, ma è stato allontanato. La domenica proseguirà si chiuderà alle 15.30 con la Moto2, in diretta su Sky Sport MotoGP (canale 208)

Il sogno di vincere a Portimao e sperare di giocarsi il Mondiale nel gran finale di Valencia si è trasformato in un incubo per Dennis Foggia, centrato in pieno all'ultimo giro da una scellerata staccata in curva di Darryn Binder, quando il romano era in piena lotta per rimandare - quantomeno - il trionfo di Pedro Acosta, che alla fine ha vinto il GP di Algarve davanti ad Andrea Migno e Niccolò Antonelli e si è laureato - meritatamente - campione del mondo. Non può certo consolare la squalifica del pilota sudafricano che - ricordiamo - nella prossima stagione passerà in MotoGP. Lo stesso Binder - non nuovo a questi episodi - che al termine della gara è andato nel box della Leopard con chiedere scusa al collega romano, ma che è stato 'gentilmente' allontanato in un momento di comprensibile nervosismo per tutto il team.