GP Algarve, c'è Bagnaia in pole: la gara alle 14

Oggi a Portimao la penultima gara della stagione del Motomondiale. Titolo piloti già assegnato a Quartararo in MotoGP, ma resta in in ballo quello costruttori. La Ducati con Bagnaia in pole e Miller secondo al via ha un'ottima occasione per difendere il vantaggio sulla Yamaha. Tutto ancora da decidere invece in Moto2 e in Moto3 (dove Dennis Foggia è in corsa per il Mondiale). Attenzione agli orari delle gare, live su Sky: Moto3 alle 12.20, MotoGP alle 14, Moto2 alle 15.30