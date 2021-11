Petrucci correrà la Dakar 2022 con la KTM

Dopo le voci delle scorse settimane è arrivata l'ufficialità. Danilo Petrucci correrà con la KTM l'edizione del 2022 della Dakar. "Per me è davvero un sogno che si avvera" ha detto il 31enne pilota

Danilo Petrucci vanta una lunga esperienza come pilota fuoristada nell'enduro e nel motocross ma per la prima volta si cimenterà nel rally. Nelle scorse settimane ha effettuato, con l'intero team KTM, dei test a bordo della sua KTM 450 RALLY sulle dune del deserto di Dubai. "Penso che sarò l'unico pilota a passare nel giro di un mese dalla MotoGp alla Dakar quindi è con grande orgoglio che ci vado. Sarà una gara dura ma sono emozionato"

Un nuovo capitolo nella vita a due ruote per Danilo Petrucci , dalla pista alla sabbia, quella speciale della Dakar . La Ktm ha ufficializzato la presenza del 31enne pilota ternano alla massacrante corsa che scatterà il prossimo 1 gennaio . La casa francese vanta molti record nella classica del deserto che andrà in scena per il terzo anno consecutivo in Medio Oriente.

Beirer: "Dall'asfalto alle dune, uno dei pochi talenti in grado di farlo"

In un comunicato a firma del suo Direttore Pit Beirer la KTM sottolinea come Petrucci è uno dei "pochi talenti in grado di effettuare questo passaggio dall'asfalto alle dune" e lo ringrazia per la sua professionalità e per l'impegno che sta metendo in questa nuova avventura con un team che vanta il record di 18 successi consecutivi alla Dakar