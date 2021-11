Al circuito spagnolo Ricardo Tormo l'epilogo della leggendaria carriera di Valentino Rossi, pronto a nuove sfide sulle quattro ruote. Bastianini e Martin, entrambi su Ducati, lottano per il titolo di rookie dell'anno in MotoGP, a contendersi il Mondiale di Moto2 sono invece Gardner e Raul Fernandez. Gli orari delle gare di domenica, live su Sky: Moto3 alle 11, Moto2 alle 12.20, MotoGP alle 14

Ultima tappa a Valencia, questo weekend il Motomondiale chiude i battenti: è possibile seguire il round finale live su Sky. Le battaglie in Moto3 e MotoGP si sono già concluse nel segno di Acosta e Quartararo, mentre in Moto2 il titolo iridato è ancora da assegnare: a giocarselo sono i due piloti del team Red Bull KTM Ajo, Remy Gardner e Raul Fernandez (che insegue con un distacco di 23 punti). In MotoGP ultimo atto del duello tra Bastianini e Martin. Entrambi su Ducati, sono separati da appena 3 punti: chi la spunterà come miglior debuttante dell'anno? Dagli esordienti a chi ha deciso di ritirarsi, Valentino Rossi: la gara spagnola è quella del suo addio alle corse in MotoGP, lo aspetta una nuova avventura sulle quattro ruote. Assente uno dei suoi grandi rivali, Marc Marquez, fermato dalla diplopia: stagione finita, salta anche i test di Jerez del 28 e 19 novembre.