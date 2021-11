Venerdì 12 novembre alle 18 la finale del campionato MotoGP eSport che si svolge a Valencia. Il round conclusivo della Global Series 2021 sarà trasmesso in diretta su Sky Sport MotoGP (canale 208) e in live-streaming su skysport.it, con il commento di Guido Meda e Mauro Sanchini. Tra gli 11 finalisti che sfideranno il campione in carica Adrian Montenegro ci sono anche 4 italiani: Lorenzo Daretti (Yamaha), Andrea Saveri (Ducati), Piero Ricciuti (Honda) e Riccardo Bottaro (Pramac)

