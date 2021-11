Valentino lascia la MotoGP: per la compagna Francesca Sofia Novello è impossibile trattenere le lacrime. Le sue prime parole a fine gara: "L'unico dispiacere vero che ho, lo dico sempre, è di essere arrivata tardi, negli ultimi 4 anni della sua carriera. Non ho vissuto vicino a lui tutte le gioie e le emozioni degli anni in cui vinceva tutto. Lo dico perché le emozioni sono sempre forti per me, anche quando arriva decimo in qualifica, non oso immaginare cosa avrei provato se ci fossi stata in quel periodo. Ma allo stesso tempo sono estremamente contenta di essere arrivata al momento giusto, mi sono innamorata di un uomo che diventerà il padre di mia figlia". Proprio riguardo la paternità: "Secondo me non se ne è reso conto benissimo...ma è molto curioso, mi fa un sacco di domande. I nomi? Siamo indecisi tra due".